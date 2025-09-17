Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Überfall auf Kioskbetreiber

Lübeck (ots)

Dienstagabend (17.09.2025) gegen 18.00 Uhr wurde der Betreiber eines Kiosks in der Falkenstraße von zwei unbekannten Männern überfallen. Die Tatverdächtigen bedrohten ihn mit einem Messer und erbeuteten knapp 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht nach Hinweisen.

Der 35-jährige Ladeninhaber befand sich allein im Kiosk in der Falkenstraße als zwei unbekannte Männer in den Laden gestürmt wären. Sie hätten ihn mit einem Messer bedroht und ihn aufgefordert, ihnen sein gesamtes Bargeld zu geben.

Der Lübecker hätte aus Angst daher einen mittleren vierstelligen Betrag übergeben. Die beiden Tatverdächtigen sollen mit Fahrrädern in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Die Männer wären mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet gewesen, hätten europäisch ausgesehen und wären etwa 35-45 Jahre alt gewesen.

Das Kommissariat 13 ermittelt wegen des Tatverdachts des schweren Raubes. Zeugen werden gebeten sich unter der 0451/1310 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell