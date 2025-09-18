PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Innenstadt Ladendiebstahl und Widerstand

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (17.09.2025) wurde ein Jugendlicher vom Personal eines Discounters beim Diebstahl von Alkohol und Snacks beobachtet. Als der Jugendliche zur Rede gestellt wurde, schlug er einem Mitarbeiter ins Gesicht. Später auf dem 1. Polizeirevier beleidigte der Tatverdächtige die Polizeibeamten und versuchte, sie zu verletzen. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung sowie Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Der Personal eines Discounters in der Kanalstraße in der Lübecker Innenstadt bemerkte am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr einen Jugendlichen, der ohne Bezahlung den Kassenbereich mit 3 Flaschen Alkohol und mehreren Snacks verlassen hätte. Die beiden Mitarbeiter folgten dem Tatverdächtigen, der in Richtung Kanal gelaufen wäre. Sie stellten den Jugendlichen zur Rede, woraufhin dieser dem männlichen Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen hätte und geflohen wäre.

Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen und dessen zwei Begleiter bei der Skaterbahn feststellen. Da vor Ort die Beteiligung der drei Personen an dem Diebstahl nicht geklärt werden konnte, wurden sie zum 1. Polizeirevier gebracht. Bei einer Durchsuchung der Personen wurde eine weitere Flasche Alkohol gefunden, die ebenfalls zuvor entwendet worden war.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen Ukrainer aus Hamburg. Die zwei Begleiter sind ebenfalls Ukrainer und sind beide 20-Jahre alt. Der 17-jährige konnte aufgrund der Beschreibung der Mitarbeiter des Discounters als Tatverdächtiger identifiziert werden.

In dem Räumlichkeiten des 1. Polizeireviers leistete der Jugendliche Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Außerdem verletzte er sich selber, indem er mit dem Kopf gegen die Wand schlug. Der junge Ukrainer wurde durch den Rettungsdienst versorgt, Polizeibeamte wurden nicht verletzt. Der Jugendliche war alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Einer seiner Begleiter wird sich wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

