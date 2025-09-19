PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Buntekuh Nach Fahrzeugkontrolle durch Zoll - Cannabis-Plantage entdeckt

Lübeck (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (18.09.2025) kontrollierten Beamte des Zoll ein Fahrzeug im Gewerbegebiet in Buntekuh. Bei der Kontrolle der beiden Fahrzeuginsassen wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen entdeckten die Einsatzkräfte in einer Lagerhalle eine Cannabis Plantage. Das Kommissariat 17 der Bezirkskriminalinspektion ermittelt nun wegen des Verdachts des bandenmäßigen Anbaus und Handel mit Betäubungsmitteln.

Gegen 16.50 Uhr kontrollierten Kräfte des Zolls im Gewerbegebiet in Buntekuh zwei Männer in einem Mercedes-Benz SUV mit Hamburger Kennzeichen. In dem Fahrzeug wurde eine geringe Menge Cannabis gefunden. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten zu einem angemieteten Lagerraum, in dem eine professionelle Plantage eingerichtet war. Gemeinsam mit Beamten der Polizei wurden in dem Lagerraum diverse Jungpflanzen, mehrere Kilogramm Cannabis und das technische Gerät zur Aufzucht von Pflanzen sichergestellt.

Die beiden Albaner im Alter von 24 und 25 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Das Kommissariat 17 ermittelt wegen des Verdachts des bandenmäßigen Anbaus und Handel mit Betäubungsmitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 11:18

    POL-HL: Lübeck/Innenstadt Ladendiebstahl und Widerstand

    Lübeck (ots) - Am Mittwochabend (17.09.2025) wurde ein Jugendlicher vom Personal eines Discounters beim Diebstahl von Alkohol und Snacks beobachtet. Als der Jugendliche zur Rede gestellt wurde, schlug er einem Mitarbeiter ins Gesicht. Später auf dem 1. Polizeirevier beleidigte der Tatverdächtige die Polizeibeamten und versuchte, sie zu verletzen. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls, ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:08

    POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Überfall auf Kioskbetreiber

    Lübeck (ots) - Dienstagabend (17.09.2025) gegen 18.00 Uhr wurde der Betreiber eines Kiosks in der Falkenstraße von zwei unbekannten Männern überfallen. Die Tatverdächtigen bedrohten ihn mit einem Messer und erbeuteten knapp 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht nach Hinweisen. Der 35-jährige Ladeninhaber befand sich allein im Kiosk in der Falkenstraße als zwei unbekannte Männer in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren