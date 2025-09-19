Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Buntekuh Nach Fahrzeugkontrolle durch Zoll - Cannabis-Plantage entdeckt

Lübeck (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag (18.09.2025) kontrollierten Beamte des Zoll ein Fahrzeug im Gewerbegebiet in Buntekuh. Bei der Kontrolle der beiden Fahrzeuginsassen wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen entdeckten die Einsatzkräfte in einer Lagerhalle eine Cannabis Plantage. Das Kommissariat 17 der Bezirkskriminalinspektion ermittelt nun wegen des Verdachts des bandenmäßigen Anbaus und Handel mit Betäubungsmitteln.

Gegen 16.50 Uhr kontrollierten Kräfte des Zolls im Gewerbegebiet in Buntekuh zwei Männer in einem Mercedes-Benz SUV mit Hamburger Kennzeichen. In dem Fahrzeug wurde eine geringe Menge Cannabis gefunden. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten zu einem angemieteten Lagerraum, in dem eine professionelle Plantage eingerichtet war. Gemeinsam mit Beamten der Polizei wurden in dem Lagerraum diverse Jungpflanzen, mehrere Kilogramm Cannabis und das technische Gerät zur Aufzucht von Pflanzen sichergestellt.

Die beiden Albaner im Alter von 24 und 25 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Das Kommissariat 17 ermittelt wegen des Verdachts des bandenmäßigen Anbaus und Handel mit Betäubungsmitteln.

