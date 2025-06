Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll prüft Schwarzarbeit im Baugewerbe

Düsseldorf (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Düsseldorf beteiligte sich am 16.6.25 an einer bundesweiten Schwerpunktprüfung im Baugewerbe. 67 Zöllnerinnen und Zöllner der FKS-Standorte Düsseldorf und Wuppertal kontrollierten verschiedene Baustellen in Düsseldorf, Wuppertal und Remscheid. Unterstützt wurde der Zoll vom Ausländeramt, dem Finanzamt und dem Ordnungsamt.

Die Kontrollen von insgesamt 166 Personen führten zur folgenden Verdachtsfällen:

- Verdacht auf Mindestlohnunterschreitung in 13 Fällen - Verdacht auf Beitragsvorenthaltung in 14 Fällen - Verdacht auf Scheinselbständigkeit in 10 Fällen - Verdacht auf illegale Ausländerbeschäftigung in 6 Fällen

Gegen zwei Personen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet.

Im Nachgang zu den Prüfungen stehen umfangreiche Ermittlungen an, die einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Zusatzinformation:

Zum Hauptzollamt Düsseldorf gehören zwei FKS-Standorte (Düsseldorf und Wuppertal), die für die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Solingen und den gesamten Kreis Mettmann zuständig sind.

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell