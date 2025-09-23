Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am späten Montagnachmittag (22.09.2025) wurde ein Motorradfahrer durch den Zusammenstoß mit einem Kleinwagen verletzt und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Groß Grönau befuhr Montag gegen 17.50 Uhr die Kronsforder Landstaße stadtauswärts. Hinter der Abbiegung in die Straße Karkbrede und noch vor der Autobahnbrücke hätten Zeugen beobachtet, dass ein vorausfahrender Kleinwagen stark abgebremst worden wäre. Der Motorradfahrer hätte zum Überholen angesetzt. Der Wagen wäre dann jedoch auf die Gegenfahrbahn gelenkt worden, der Motorradfahrer hätte nicht ausweichen können und es wäre zum Zusammenstoß gekommen.

Die Zeugen kümmerten sich um den verletzten Motorradfahrer und informierten Polizei und Rettungsdienst. Der 18-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die 65-jährige Fahrerin des Pkw blieb unverletzt.

Die Straße musste für den Rettungseinsatz und Ermittlungen zur Unfallursache für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Sowohl das Motorrad als auch der Kleinwagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 15.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und einer Ordnungswidrigkeit gegen die Straßenverkehrsordnung.

