Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Kücknitz Überfall in der Wohnung führt zu größerem Einsatz der Polizei

Lübeck (ots)

Ein Paar und ihr Gast wurden Donnerstagabend (25.09.2025) in ihrer Wohnung in Kücknitz von zwei unbekannten Männern überfallen. Die Tatverdächtigen sollen mit einer Machete gedroht und ein iPhone sowie mehrere tausend Euro entwendet haben. Ein Kleingartengelände wurden mit zahlreichen Polizeikräften und einem Hubschrauber der Bundespolizei nach den flüchtigen Tatverdächtigen abgesucht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Gegen 21.00 Uhr sollen zwei unbekannte Personen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Rehsprung in Kücknitz eingedrungen sein. Sie sollen eine dort wohnhafte 21-Jährige und deren 25-jährigen Partner sowie einen 17-jährigen Besucher mit einer Machete bedroht und Geld gefordert haben. Der 25-jährige flüchtete ins Badezimmer und schloss sich dort ein, die Frau flüchtete über den Balkon. Die Tatverdächtigen sollen dem Besucher ein hochwertiges iPhone abgenommen haben und in der Wohnung nach Geld gesucht haben. Danach wären sie laut Zeugenbeobachtung in ein nahegelegenes Kleingartengelände geflohen.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Bei der Absuche des Kleingartengeländes waren zudem Diensthunde im Einsatz sowie ein Hubschrauber der Bundespolizei. Es konnte die vermeintliche Tatwaffe gefunden werden.

Das Paar sowie ihr Gast blieben unverletzt. Die Tatverdächtigen sollen mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet haben.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell