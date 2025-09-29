Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Gertrud Körperliche Auseinandersetzung unter Bewohnern in einer Unterkunft

Lübeck (ots)

Freitagabend (26.09.2025) soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen den drei Bewohnern eines Zimmers in einem Männerwohnheim in St. Gertrud gekommen sein. Ein 54-Jähriger erlitt Schnittverletzungen und kam ins Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und weiterer Delikte gegen die drei Bewohner.

Freitag gegen 19 Uhr wurde ein 54-Jähriger mit Schnittverletzungen an der Schulter und am Kopf von einem Mitarbeiter der Unterkunft aufgefunden. Zuvor soll es in dem Zimmer, in dem der Verletzte sowie ein 77-Jähriger als auch ein 45-Jähriger - beide deutsche Staatsangehörige - untergebracht sind, zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Der 77-Jährige wäre von den Mitbewohnern bedroht und dann vom 54-Jährigen mit Schlägen an Kopf und Oberkörper traktiert worden. Der Ältere hätte sich dann mit einer Schere gegen den Angriff gewehrt.

Der 54-Jährige ungeklärter Nationalität wurde mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, es bestand keine Lebensgefahr. Der 77-Jährige hätte aufgrund der Schläge Schmerzen und kam vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus.

Der ältere Mann war zur Tatzeit nüchtern. Beim anderen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,56 Promille.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Bedrohung und Körperverletzung.

