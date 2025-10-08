Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Wild kreuzt Fahrbahn

Am Dienstagabend kam es bei Gerstetten zu einem Wildunfall.

Ulm (ots)

Um 23.30 Uhr war ein Autofahrer auf der Kreisstraße von Altheim in Richtung Heuchlingen unterwegs. Plötzlich kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der 25-Jährige erfasste das Tier mit seinem Seat. Durch die Kollision entstand am Auto ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Das verletzte Tier rannte davon. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf und verständigte den Jagdpächter.

Hinweis der Polizei:

Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straße, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Das Warnblinklicht am Fahrzeug soll eingeschalten werden. Je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit schwerem Wild entstehen meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken.

++++1942214 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell