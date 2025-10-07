Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Nicht aufgepasst

Eine Autofahrerin hat am Montag in Erlenmoos einem Einsatzfahrzeugen freie Bahn ermöglicht. Ein Nachfolgender fuhr auf das Auto der 45-Jährigen auf.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr war eine BMW-Fahrerin auf der B312 unterwegs. Die Autofahrerin fuhr in Richtung Ochsenhausen, als ihr zwischen Edenbachen und Abzweigung Berkheim ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn entgegen kam. Um dem Einsatzfahrzeug freie Bahn zu schaffen, lenkte die 45-Jährige nach rechts und bremste ihr Auto bis zum Stillstand ab. Ein ihr nachfolgender 52-Jähriger erkannte dies wohl zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den BMW auf. Dabei zog sich die 45-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde kurz von den Rettungskräften untersucht und begab sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf mehrere tausend Euro.

++++1933540

