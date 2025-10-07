Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: 38-Jähriger in Untersuchungshaft /

Ulm (ots)

/ Am Sonntag erlitten zwei Männer bei einem mutmaßlichen Messerangriff in einer Wohnunterkunft in Ulm schwere Verletzungen.

Gegen 23 Uhr meldet ein Bewohner einer Wohnunterkunft, er sei durch einen weiteren Bewohner mit dem Messer am Hals verletzt worden. Des Weiteren soll der Angreifer auch seinen Zimmermitbewohner mit dem Messer durch Stiche schwer verletzt haben, als dieser, ebenso wie er, im Bett lag und schlief. Mehrere Streifen rückten zur Unterkunft im Mähringer Weg aus. Der Polizei gelang es, den 38-jährigen Tatverdächtigen widerstandlos in seinem Zimmer festzunehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, konnte durch die Polizei sichergestellt werden. Rettungskräfte brachten die beiden schwerverletzten Männer, ein 66-jähriger Deutscher sowie ein 56-jähriger Portugiese, in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der polizeibekannte Verdächtige am Montag der Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten (heimtückischen) Mordes. Der 38-jährige Mann mit irakischer Staatsbürgerschaft befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ulm dauern an.

++++1926419

