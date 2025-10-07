POL-UL: (UL) Amstetten - Auto prallt gegen Ampelmast
Am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall in Amstetten.
Ulm (ots)
Gegen 12.20 Uhr fuhr eine 42-jährge Hyundai-Fahrerin in der Hauptstraße. Auf Höhe des Weißer Weg kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß sie gegen einen Ampelmast. Beim Unfall verletzte sich die Fahrerin leicht. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg diesen. Der Polizeiposten schätzt den Sachschaden am Auto auf 10.000 Euro und den Schaden am Ampelmast auf 2.000 Euro.
