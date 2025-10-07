Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Vandalismus an Schule

In den vergangenen Tagen beschädigte ein Unbekannter mehrere Gegenstände in Munderkingen.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag 8 Uhr und Montag 8 Uhr in der Eugen-Bolz-Straße. Ein Unbekannter beschädigte mehrere Mülleimer, einen Bewegungssensor, eine Lichtanlage sowie mehrere Fahrradständer. Der Polizeiposten Munderkingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Telefonnr. 07393 91560 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Eine Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge sein, die dem Täter drohen. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

