Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Anhänger löst sich von Klein-Lkw

Am Montag prallte ein Anhänger in Eberhardzell gegen einen geparkten Pkw.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr fuhr ein Mercedes Sprinter mit Anhänger in der Petrusstraße. Am Steuer saß ein 22-Jähriger, der über den Parkplatz einer Tankstelle fuhr. Während der Fahrt löste sich der Anhänger von dem 3,5 Tonner und machte sich selbstständig. Der mit einem Auto beladene Anhänger rollte über den Parkplatz und stieß gegen einen geparkten Skoda. Offenbar hatte der Fahrer den Anhänger nicht richtig gesichert. Wie die Polizei weiter mitteilte, war das Anhängermaul an dem aus Bosnien und Herzegowina stammenden Zugfahrzeug nicht vorschriftsmäßig montiert. Verletzt wurde niemand. An dem Skoda entstand ein Schaden von 7.000 Euro. Den Schaden am Anhänger schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro. Der Mann durfte mit dem Fahrzeug nicht mehr weiterfahren und die Kennzeichen wurden eingezogen. Auf ihn kommen nun Anzeigen zu. Erst wenn der gravierende Mangel behoben wurde, darf der Mann weiterfahren.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

