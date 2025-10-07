Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Nach Sturz in die Klinik

Ein Radler ist am Dienstag bei Uttenweiler gestürzt. Der 41-Jährige erlitt Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 5.30 Uhr sei der Radler in der Riedlinger Straße auf dem dortigen Radweg in Richtung Uttenweiler gefahren, berichtet die Polizei. Weil er wohl unaufmerksam war, kam der Radler in die Wiese. Dort durchfuhr er eine Mulde und stürzte. Der 41-Jährige verletzte sich dabei. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Am Pedelec ist wohl kein Schaden entstanden.

++++1935041

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

