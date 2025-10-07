PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vermisste mit Hunden und Hubschrauber gesucht
Am Freitag fanden Rettungshunde in Ulm eine vermisste Seniorin.

Ulm (ots)

Angehörige meldeten vergangenen Donnerstag gegen 22 Uhr eine 81-Jährige als vermisst, da sie nicht wie gewohnt zuhause in Böfingen erreichbar war. Aufgrund der medizinischen Vorgeschichte der Frau lag die Befürchtung nahe, dass sie sich orientierungslos und in einer hilflosen Lage befinden könnte. Deshalb setzte die Polizei Ulm auch Mantrailer-Hunde und einen Hubschrauber bei der Suche nach der Vermissten ein.

Am Freitagmorgen, gegen 8.20 Uhr, fanden Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel Ulm die Vermisste. Die Seniorin wurde stark unterkühlt in einem Gebüsch unweit ihres Wohnhauses in Böfingen durch einen Mantrailer-Hund aufgefunden. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

++++1913795

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

