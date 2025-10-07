PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Einbruch in Firma
Am Wochenende waren Einbrecher in Giengen zu Gange.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag und Montag. Unbekannte hebelten eine Tür an dem Firmengebäude in der Straße "Am Bühlfeld" auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume in dem Gebäude. Ob sie etwas von Wert fanden, ist noch unklar. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

++++++++ 1930126 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren