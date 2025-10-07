POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Einbruch in Firma
Am Wochenende waren Einbrecher in Giengen zu Gange.
Ulm (ots)
Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag und Montag. Unbekannte hebelten eine Tür an dem Firmengebäude in der Straße "Am Bühlfeld" auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume in dem Gebäude. Ob sie etwas von Wert fanden, ist noch unklar. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.
