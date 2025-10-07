Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Unfallverursacher flüchtet

Am Montag verursachte ein Lkw-Fahrer in Eislingen einen Sachschaden und flüchtete.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 in der Scheerstraße. Eine VW-Fahrerin parkte auf Höhe einer Bank rückwärts aus. Als die 84-Jährige bereits mit ihrem Auto in der Scheerstraße stand, fuhr ihr ein Lkw in das Heck. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Lkw-Fahrer anschließend weiter. Zurück blieb ein Schaden am VW von etwa 2.500 Euro. Die Polizei Eislingen ermittelt nun und sucht den Verursacher. Der flüchtete mit einem roten Baustellenfahrzeug. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07161/851-0 entgegen.

++++1929455 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

