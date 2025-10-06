PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Betrunken von der Straße abgekommen
Im Feld landete ein 52-Jähriger am Montag bei Nellingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 5 Uhr fuhr der Mann mit seinem Toyota auf der L1230 von Merklingen nach Nellingen. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam ins Schleudern und nach links von der Straße ab. Der Toyota überschlug sich und landete im dortigen Feld. Eine zufällig vorbeikommende Zeugin hatte dies mitbekommen und die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den Verkehrsunfall auf und stellten fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Ein Arzt nahm ihm in einem Krankenhaus Blut ab. Dies wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel der Mann genau intus hatte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Beim Unfall verletzte sich der Fahrer leicht. An seinem Auto entstand Totalschaden.

++++ 1927158 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

