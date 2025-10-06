Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Auseinandersetzung mit Waffen

Am Samstag kam es in Uhingen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten.

Gegen 16 Uhr lieferten sich fünf Männer in der Bleichereistraße eine Auseinandersetzung. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus, nachdem ein Anrufer die Schlägerei bei einem Supermarkt meldete. Dabei sollen drei Angreifer mit einer Axt, einem Schraubenzieher sowie einem Radmutternschlüssel bewaffnet ihre Kontrahenten attackiert haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei trennten Zeugen die zwei Parteien voneinander und beendeten so die Schlägerei. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen die drei bewaffneten Angreifer im Alter von 43, 46 und 34 Jahren zwei Geschädigte angegriffen haben. Die beiden Geschädigten im Alter von 46 und 50 Jahren sowie der 43-jährige Beschuldigte erlitten dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken. Vor Ort stellten die Beamten auch eine Axt sicher. Die genauen Hintergründe für die Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07161/9381-0.

