POL-UL: (BC) Riedlingen - Nicht aufgepasst

Beim Ausfahren von einem Parkplatz passte eine Autofahrerin am Samstag in Riedlingen nicht auf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr. Eine 68-Jährige fuhr von einem Parkplatz in die Daimlerstraße ein. Dabei übersah wohl die Fahrerin des Opel den in Richtung B312 fahrenden BMW SUV. Die 61-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden am BMW auf rund 8.000 Euro, den am Opel auf ca. 3.000 Euro.

