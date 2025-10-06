Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Fußgänger angefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein 49-Jähriger bei einem Unfall am Samstag in Biberach.

Gegen 10.15 Uhr war eine 76-Jährige mit ihrem Skoda in der Consulentengasse in Richtung Marktplatz unterwegs. Sie bog nach rechts in den Marktplatz ab und übersah wohl einen Fußgänger. Der ging über die Straße vom Marktplatz in Richtung Holzmarkt. Der 49-Jährige wurde leicht am Fuß verletzt. Da die Schmerzen wohl doch schlimmer waren, begab sich der Fußgänger selbst ins Krankenhaus. Der Mann konnte nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Am Fahrzeug entstand wohl kein Schaden.

