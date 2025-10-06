Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Tankstelle überfallen

Ohne Beute flüchtete am Samstag ein Unbekannter in Bad Boll.

Ulm (ots)

Gegen 20.20 Uhr betrat der maskierte Mann die Tankstelle in der Straße Sehningen. Als er in den Verkaufsraum ging, zog er eine schwarze Pistole. Damit bedrohte er einen Angestellten und forderte Bargeld. Der erkannte wohl, dass es sich nicht um eine echte Waffe handelte und verweigerte die Herausgabe des Geldes. Danach flüchtete der Unbekannte wieder. Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach dem Unbekannten. Der blieb verschwunden. Der Täter soll etwa 180-185 cm groß, schlank, 18-22 Jahre alt gewesen sein. Er hatte helle Hautfarbe und sprach akzentfreies deutsch. Er trug eine schwarze Daunenjacke, schwarze Hose, weiße Turnschuhe. Die Polizei (Tel. 07161/93810) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können.

+++++++ 1921908 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell