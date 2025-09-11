PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Dülmen
Betrüger im Internet nutzen Gutgläubigkeit aus

Coesfeld (ots)

Seit Mitte Juli war ein 63-jähriger Dülmener in Kontakt mit einem angeblichen Arzt aus der Ukraine. Der Kontakt entstand im Internet auf einer Marktplattform. Der unbekannte Betrüger gab vor aus der Ukraine flüchten zu wollen und dazu 500 Euro zu benötigen. Weiterhin teilte er dem Dülmener mit, dass er das Geld so schnell wie möglich zurück bekäme. Schließlich wäre er Arzt und könnte in Deutschland arbeiten und so ihm das Geliehene schnell zurück zahlen. Der 63-Jährige willigte ein. Eine weitere Person war an der Kommunikation beteiligt und gab sich als Vermittler aus. Dieser wies sich mit einem angeblichen DRK-Ausweis aus und schlug eine Echtzeitüberweisung auf sein Konto vor, damit der "Hilfebedürftige" so schnell wie möglich das Geld erhält. Der Dülmener nahm dies genauso am gestrigen Tag (10.09.2025) vor. Daraufhin erhielt er einen Anruf seiner Bank, die ihn auf einen möglichen Betrug aufmerksam machte. So erkannte er den Betrug und erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Betrüger versuchen immer wieder mit emotionalen Geschichten die Gutgläubigkeit anderer auszunutzen. Gerade in der Anonymität des Internets. Mit gefälschten Ausweisen oder Aussagen, versuchen sie Seriosität zu vermitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 10:00

    POL-COE: Dülmen, Hüttenweg / Betrunkener beschädigt Streifenwagen

    Coesfeld (ots) - Ein 50-jähriger Dülmener erschien am gestrigen Nachmittag, gegen 16.25 Uhr, auf der Polizeiwache in Dülmen und randalierte. Er war augenscheinlich stark betrunken und schlug schreienderweise (unverständliche Worte) im Wachbereich um sich. Die wachhabende Polizistin verwies ihn der Wache. Als er der Aufforderung nicht nachkam, begleitete ihn ein ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 14:48

    POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Haferfeld/ Auto aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte schlugen die Fahrerscheibe eines Autos an der Straße Haferfeld in Capelle ein. Die Tatzeit liegt zwischen 19.15 Uhr am Dienstag (09.09.25) und 7.30 Uhr am Mittwoch (10.09.25). Die Täter entwendeten unter anderem Tankkarten. In der unmittelbaren Nachbarschaft zeichnete eine Kamera am Mittwoch einen Mann auf, der gegen 4.45 Uhr am Gerstenweg mit einer Taschenlampe in Firmenhallen leuchtete. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren