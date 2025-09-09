PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße, Sökelandstraße
Insassen flüchten nach Unfall mit nicht angemeldetem Auto und geklauten Kennzeichen

Coesfeld (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am 08.09.2025, gegen 13.30 Uhr, wie ein grauer Opel mit hoher Geschwindigkeit aus der Gartenstraße in Coesfeld kommend in den dortigen Kreisverkehr einbog, ohne den von links kommenden Verkehr zu beachten. Den Kreisverkehr verließ er an der Wiesenstraße und kam im weiteren Verlauf mit ebenfalls hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve zu weit an den Bordstein und kollidierte mit diesem. Es kam zum Unfall bei dem die Vorderachse beschädigt wurde. Der Fahrer versuchte den Wagen erneut zu starten, dies gelang ihm jedoch nicht. Daraufhin stiegen drei unbekannte männliche Personen aus dem Fahrzeug, holten einige Dinge aus dem Kofferraum und rannten in Richtung des K+K-Marktes weg.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - zwischen 19-25 Jahre alt
   - schwarze Haare
   - südländisches Erscheinungsbild
   - dunkle Kleidung

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass das Auto mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Der Pkw selbst ist nicht beim Straßenverkehrsamt angemeldet.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

