POL-COE: Nottuln, Hanns-Martin-Schleyer-Straße/ Fahrzeuge aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben zwei Firmenfahrzeugen an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße aufgebrochen. Sie entwendeten Werkzeuge. Die Tatzeiten liegen zwischen 16 Uhr am Freitag (05.09.25) und 6.15 Uhr am Montag (08.09.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
