POL-COE: Nottuln, Hanns-Martin-Schleyer-Straße/ Fahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Helker Berg in ein Gerätehaus der Stadt Billerbeck eingebrochen. Zwischen 19 Uhr am Sonntag (07.09.25) und 7 Uhr am Montag (08.09.25) entwendeten die Täter einen Rasenmäher und einen Trecker, die sie jedoch vor dem Gerätehaus abstellten. An einer Tür des Treckers entstand nach einer Kollision mit einer Laterne ein Schaden. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. ...

