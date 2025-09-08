PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Hanns-Martin-Schleyer-Straße/ Fahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben zwei Firmenfahrzeugen an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße aufgebrochen. Sie entwendeten Werkzeuge. Die Tatzeiten liegen zwischen 16 Uhr am Freitag (05.09.25) und 6.15 Uhr am Montag (08.09.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 14:43

    POL-COE: Lüdinghausen, Borg/ Unfallbeteiligter gesucht

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten E-Scooter-Fahrer. Gegen 11.20 Uhr fuhr dieser am Montag (08.09.25) einem grünen Seat Tarraco an der Straße Borg auf. Der Unbekannte ist männlich, rund 1,75 Meter und trug einen hellblauen Jogginganzug. Er fuhr in Richtung Stadtpark am Antonius-Gymnasium weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:38

    POL-COE: Dülmen, Olfener Weg/ Auto aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Am Olfener Weg haben Unbekannte ein Auto aufgebrochen. Zwischen 20.30 Uhr am Sonntag (07.09.25) und 7 Uhr am Montag (08.09.25) schlugen die Täter die Scheibe der Fahrertür ein und entwendeten ein Portemonnaie. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:33

    POL-COE: Billerbeck, Helker Berg/ Einbruch in Gerätehaus

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Helker Berg in ein Gerätehaus der Stadt Billerbeck eingebrochen. Zwischen 19 Uhr am Sonntag (07.09.25) und 7 Uhr am Montag (08.09.25) entwendeten die Täter einen Rasenmäher und einen Trecker, die sie jedoch vor dem Gerätehaus abstellten. An einer Tür des Treckers entstand nach einer Kollision mit einer Laterne ein Schaden. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren