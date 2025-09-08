POL-COE: Lüdinghausen, Borg/ Unfallbeteiligter gesucht
Coesfeld (ots)
Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten E-Scooter-Fahrer. Gegen 11.20 Uhr fuhr dieser am Montag (08.09.25) einem grünen Seat Tarraco an der Straße Borg auf. Der Unbekannte ist männlich, rund 1,75 Meter und trug einen hellblauen Jogginganzug. Er fuhr in Richtung Stadtpark am Antonius-Gymnasium weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
