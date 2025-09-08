PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Borg/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten E-Scooter-Fahrer. Gegen 11.20 Uhr fuhr dieser am Montag (08.09.25) einem grünen Seat Tarraco an der Straße Borg auf. Der Unbekannte ist männlich, rund 1,75 Meter und trug einen hellblauen Jogginganzug. Er fuhr in Richtung Stadtpark am Antonius-Gymnasium weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

