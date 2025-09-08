Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nottuln/Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Coesfeld (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen im Kreis Coesfeld. Aber selbst, wenn es aus anderen Gründen kracht, beeinflusst die gefahrene Geschwindigkeit immer noch maßgeblich die Schwere der Unfallfolgen.

Am Sonntag (07.09.) führte die Kreispolizeibehörde Coesfeld daher Geschwindigkeitskontrollen durch. Diesmal wurde an besonders beliebten Strecken ein Schwerpunkt auf Motorradfahrer gelegt: In Dülmen war eine Kontrollstelle an der L580 im Bereich Leuste aufgebaut. In Nottuln wurde in der Bauerschaft Gladbeck an der K48 kontrolliert.

Bei sommerlichen Temperaturen waren viele Motorradfahrer unterwegs. Die meisten von ihnen hielten sich an die Regeln, einige wurden jedoch auch mit zu hoher Geschwindigkeit gemessen. Insgesamt schrieben die eingesetzten Kräfte wegen überhöhter Geschwindigkeit fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen und verhängten sechs Verwarngelder. Ein Pedelecfahrer nutzte zudem während der Fahrt sein Smartphone, auch hierfür war ein Verwarngeld fällig.

"Tagesschnellste" war eine Motorradfahrerin aus Senden mit gemessenen 95 km/h bei zulässigen 50 km/h. Ihr droht ein Fahrverbot von einem Monat sowie ein Bußgeld von 320,00 EUR.

