Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Bodelschwinghstraße/ Einbruch in Kindergarten

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in einen Kindergarten an der Bodelschwinghstraße in Herbern eingebrochen. Zwischen 20.30 Uhr am Freitag (05.09.25) und 9.30 Uhr am Samstag (06.09.25) hebelten die Täter ein Fenster auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

