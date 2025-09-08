POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße/ Fahrradfahrer fährt gegen Absperrpfosten
Coesfeld (ots)
Ein 63-jähriger Fahrradfahrer aus Coesfeld ist am Samstag (06.09.25) mit einem Absperrpfosten an der Holtwicker Straße kollidiert. Gegen 22.30 Uhr befuhr er ein Verbindungsstück zwischen Neutorstraße und Holtwicker Straße. Durch den Sturz verletzt der alkoholisierte Mann sich schwer und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.
