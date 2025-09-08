PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Helker Berg/ Einbruch in Gerätehaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Helker Berg in ein Gerätehaus der Stadt Billerbeck eingebrochen. Zwischen 19 Uhr am Sonntag (07.09.25) und 7 Uhr am Montag (08.09.25) entwendeten die Täter einen Rasenmäher und einen Trecker, die sie jedoch vor dem Gerätehaus abstellten. An einer Tür des Treckers entstand nach einer Kollision mit einer Laterne ein Schaden. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld

