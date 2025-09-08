POL-COE: Dülmen, Olfener Weg/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Am Olfener Weg haben Unbekannte ein Auto aufgebrochen. Zwischen 20.30 Uhr am Sonntag (07.09.25) und 7 Uhr am Montag (08.09.25) schlugen die Täter die Scheibe der Fahrertür ein und entwendeten ein Portemonnaie. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.
