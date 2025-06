Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einem Haus in Hagenow

Hagenow (ots)

Am späten Sonntagvormittag sind in Hagenow Zimmer in einem unbewohnten Gebäude in Brand geraten, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Feuer in einem Zimmer ausgebrochen und habe sich auf drei daneben befindliche Zimmer ausgedehnt. Zeugen vom nahegelegenen Bahnhof nahmen Rauch aus dem zweiten Obergeschoss wahr und alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Vor Ort konnten durch die Polizei pyrotechnische Erzeugnisse sichergestellt werden, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Brandausbruch stehen könnten. Die Kriminalpolizei in Hagenow ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wer Hinweise zum Brand in der Friedrich-List-Straße geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310). Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell