POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Haferfeld/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte schlugen die Fahrerscheibe eines Autos an der Straße Haferfeld in Capelle ein. Die Tatzeit liegt zwischen 19.15 Uhr am Dienstag (09.09.25) und 7.30 Uhr am Mittwoch (10.09.25). Die Täter entwendeten unter anderem Tankkarten.

In der unmittelbaren Nachbarschaft zeichnete eine Kamera am Mittwoch einen Mann auf, der gegen 4.45 Uhr am Gerstenweg mit einer Taschenlampe in Firmenhallen leuchtete. Diese trug eine Basecap und einen Rucksack. Die Polizei prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

