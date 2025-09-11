Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg

Betrunkener beschädigt Streifenwagen

Coesfeld (ots)

Ein 50-jähriger Dülmener erschien am gestrigen Nachmittag, gegen 16.25 Uhr, auf der Polizeiwache in Dülmen und randalierte. Er war augenscheinlich stark betrunken und schlug schreienderweise (unverständliche Worte) im Wachbereich um sich. Die wachhabende Polizistin verwies ihn der Wache. Als er der Aufforderung nicht nachkam, begleitete ihn ein Polizist nach draußen. Dort trat er dann gegen einen geparkten Streifenwagen und beschädigte diesen.

Zu seiner eigenen Sicherheit und zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein .

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell