Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Unfall am Zebrastreifen

Am Samstag kollidierte eine Autofahrerin in Erbach mit einer E-Scooter-Fahrerin.

Ulm (ots)

Kurz nach 13 Uhr befuhr die 57-Jährige den Kreisverkehr an der Donaustetter Straße. Sie kam aus Richtung Ulm und wollte den Kreisverehr in Richtung Ehingen passieren. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr übersah sie wohl die 14-jährige E-Scooter-Fahrerin. Diese fuhr verbotswidrig auf dem Fußgängerweg aus Richtung Donaustetter Straße und überquerte verbotswidrig den Zebrastreifen. Durch die Kollision stürzte das Mädchen. Diese hatte Glück und verletzte sich nur leicht. Das Polizeirevier Ulm-West hat den Unfall aufgenommen. Der Opel blieb unbeschädigt.

++++ 1923905

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell