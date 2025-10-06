Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbruch in Jugendhaus

Ein Einbrecher war in den vergangenen Tagen in Biberach am Werk.

Ulm (ots)

Zwischen Donnerstag 20.15 Uhr und Samstag 8 Uhr drang ein Unbekannter in das Jugendhaus in der Breslaustraße ein. Wie er dort hinein kam, muss die Polizei noch ermitteln. Denn Aufbruchspuren waren keine vorhanden. In den Räumen brach der Unbekannte eine Tür zu einem Büro auf. Dort versuchte der Einbrecher einen Tresor aufzuhebeln. Das misslang und der Unbekannte zog ohne Beute von dannen. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Biberach sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

