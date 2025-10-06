Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen am Neckar - Brennendes Wohnmobil

Am Sonntag brannte auf der A8 ein Fiat bei Wendlingen am Neckar aus. Das zog einen größeren Einsatz mit einer kurzfristigen Vollsperrung nach sich.

Gegen 16.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf der A8 aus. Ein Wohnmobil fuhr in Richtung München. Bei km 179,5, Höhe Wendlingen, bemerkte die 50-Jährige am Steuer des Fiat Rauch aus dem Motorraum dringen. Deshalb hielt die Fahrerin auf dem Standstreifen an. Nachdem sie ausgestiegen war, fing der Motorraum an zu brennen und es entwickelte sich zu einem Vollbrand. Die Feuerwehr Wendlingen löschte das Fahrzeug. Zudem musste die Richtungsfahrbahn kurzzeitig gesperrt werden, da in dem Wohnmobil zwei Gasflaschen gelagert waren. Der Feuerwehr gelang es, dann Brand schnell zu löschen und die Flaschen zu kühlen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an dem total beschädigten 3,5 Tonner schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Durch die große Hitzeeinwirkung wurde die Fahrbahnfläche in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der Schaden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Um 20 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen.

