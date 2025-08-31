PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (849) Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

Höchstadt an der Aisch (ots)

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen dem 14.08.2025 (Donnerstag) und 29.08.2025 (Freitag) gewaltsam Zugang zu einem Wohnanwesen in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) und entwendeten einen Tresor. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im genannten Zeitraum brachen unbekannte Personen mutmaßlich über die Terrassentür in einen Bungalow im Eichenring ein. Mit brachialer Gewalt entfernten sie einen Tresor und verließen damit das Gebäude. Der Entwendungsschaden liegt dem aktuellen Stand nach im unteren sechsstelligen Bereich.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und veranlasste unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Die Ermittler bitten Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Eichenrings beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden. Unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 nimmt die Polizei rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 11:10

    POL-MFR: (848) Mann angegriffen und Widerstand geleistet - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Zwei Personen stehen im Verdacht, in der Nacht zum Samstag (30.08.2025) einen Mann im Nürnberger Südosten angegriffen und mit Schlägen und Tritten traktiert zu haben. Einer der Tatverdächtigen leistete bei der Festnahme Widerstand, wodurch sich eine Polizistin Verletzungen zuzog. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Einem aufmerksamen Zeugen ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 11:07

    POL-MFR: (847) Betrunkenen Autofahrer nach Unfallflucht festgenommen

    Zirndorf (ots) - Einer aufmerksamen Zeugin ist die Festnahme eines 43-jährigen Mannes zu verdanken, der am Freitagabend (29.08.2025) stark alkoholisiert mit seinem Auto gegen einen Posten prallte und danach einfach weiterfuhr. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher. Die Zeugin meldete sich gegen 18:30 Uhr bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 18:59

    POL-MFR: (846) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 30.08.2025

    Nürnberg (ots) - In der Nürnberger Innenstadt fanden am Samstagnachmittag (30.08.2025) mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei verhinderte das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager. Unter dem Titel 'Gemeinsam für Deutschland!' versammelten sich rund 160 Personen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren