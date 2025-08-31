PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (847) Betrunkenen Autofahrer nach Unfallflucht festgenommen

Zirndorf (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist die Festnahme eines 43-jährigen Mannes zu verdanken, der am Freitagabend (29.08.2025) stark alkoholisiert mit seinem Auto gegen einen Posten prallte und danach einfach weiterfuhr. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher.

Die Zeugin meldete sich gegen 18:30 Uhr bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei, da sie gerade einen Mercedes beobachtete, der in Schlangenlinien durch das Langenzenner Stadtgebiet fuhr und bereits gegen einen Bordstein geprallt war. Zudem war ein Reifen des Autos platt. Dank des Engagements der Frau konnte der 43-jährige Mercedes-Fahrer, der sein Auto inzwischen abgestellt und sich zu Fuß entfernt hatte, schließlich festgenommen werden.

Erste Ermittlungen der Polizeiinspektion Zirndorf ergaben, dass der mit deutlich über 1,5 Promille alkoholisierte Mann im Verlauf seiner Fahrt mutmaßlich gegen einen Begrenzungspfosten und ein Holztor gefahren ist, wobei nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, war der 43-jährige jedoch einfach weitergefahren.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen an und stellten dessen Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 18:59

    POL-MFR: (846) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 30.08.2025

    Nürnberg (ots) - In der Nürnberger Innenstadt fanden am Samstagnachmittag (30.08.2025) mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei verhinderte das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager. Unter dem Titel 'Gemeinsam für Deutschland!' versammelten sich rund 160 Personen in ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 23:12

    POL-MFR: (844) Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A 9 - Zeugen gesucht

    Roth (ots) - Am Freitagabend (29.08.2025) ereignete sich auf der A 9 bei Schwanstetten (Lkrs. Roth) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Wohnmobil sowie in der Folge zwei weiteren Fahrzeugen. Sechs Personen zogen sich teils schwere Verletzungen zu. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich zu melden. Gegen 21:00 Uhr war das Wohnmobil auf der A 9 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren