Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (847) Betrunkenen Autofahrer nach Unfallflucht festgenommen

Zirndorf

Einer aufmerksamen Zeugin ist die Festnahme eines 43-jährigen Mannes zu verdanken, der am Freitagabend (29.08.2025) stark alkoholisiert mit seinem Auto gegen einen Posten prallte und danach einfach weiterfuhr. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher.

Die Zeugin meldete sich gegen 18:30 Uhr bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei, da sie gerade einen Mercedes beobachtete, der in Schlangenlinien durch das Langenzenner Stadtgebiet fuhr und bereits gegen einen Bordstein geprallt war. Zudem war ein Reifen des Autos platt. Dank des Engagements der Frau konnte der 43-jährige Mercedes-Fahrer, der sein Auto inzwischen abgestellt und sich zu Fuß entfernt hatte, schließlich festgenommen werden.

Erste Ermittlungen der Polizeiinspektion Zirndorf ergaben, dass der mit deutlich über 1,5 Promille alkoholisierte Mann im Verlauf seiner Fahrt mutmaßlich gegen einen Begrenzungspfosten und ein Holztor gefahren ist, wobei nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, war der 43-jährige jedoch einfach weitergefahren.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen an und stellten dessen Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell