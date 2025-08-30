PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (845) Mitteilung über einen Mann mit Schusswaffe sorgte für Polizeieinsatz im Nürnberger Osten

Nürnberg (ots)

Ein psychisch auffällig wirkender Mann suchte in den vergangenen Tagen wiederholt eine Schießstätte im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen auf und verhielt sich dort auffällig. Da er bei einem seiner Besuche mutmaßlich eine Schusswaffe mit sich führte, wandte sich ein Zeuge an die Polizei. Das SEK nahm den 33-Jährigen am Samstagnachmittag (30.08.2025) in Gewahrsam.

Der Zeuge wandte sich an die Polizei und gab an, den 33-Jährigen bereits wiederholt im Bereich der Schießanlage in der Günthersbühler Straße gesehen zu haben. Hierbei habe der Mann jedes Mal psychisch auffällig gewirkt und einmal eine mutmaßliche Schusswaffe vorgezeigt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost leitete daraufhin erste Ermittlungen ein. Nachdem die zuständige Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg einen Durchsuchungsbeschluss erlassen hatte, betraten Einsatzkräfte des SEK gegen 16:10 Uhr die Wohnung des 33-Jährigen und nahmen diesen in Gewahrsam.

Im Zuge der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem einen Luftdruckrevolver auf und stellten diesen sicher. Der 33-jährige Tatverdächtige, der auch den Polizisten gegenüber einen stark verwirrten Eindruck machte, wurde in die Obhut einer Fachklinik übergeben. Er muss sich nun wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Waffengesetz strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 23:12

    POL-MFR: (844) Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A 9 - Zeugen gesucht

    Roth (ots) - Am Freitagabend (29.08.2025) ereignete sich auf der A 9 bei Schwanstetten (Lkrs. Roth) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Wohnmobil sowie in der Folge zwei weiteren Fahrzeugen. Sechs Personen zogen sich teils schwere Verletzungen zu. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich zu melden. Gegen 21:00 Uhr war das Wohnmobil auf der A 9 ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 14:05

    POL-MFR: (842) Autofahrer wollte sich Kontrolle entziehen - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Bereits am 19.08.2025 (Dienstagmorgen) versuchte ein BMW-Fahrer, in der Nürnberger Innenstadt vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Bei seiner Festnahme stellten die Beamten unter anderem fest, dass er mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und keinen Führerschein hat. Um einige Tage später Gegenstände aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren