POL-UL: (UL) Ehingen - Betonstandfuß auf Straße

Am Freitagabend kam es zu einem Unfall auf der B311 bei Ehingen.

Der 70-jährige Ford-Fahrer fuhr um 22.30 Uhr auf der B311 von Oberdischingen in Richtung Riedlingen. Auf Höhe der Brücke der Münsinger Straße lag ein Betonstandfuß auf der Fahrbahn. Diesen sah der Fahrer zu spät und fuhr darüber. Hierbei platzte der Reifen, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Den ersten Ermittlungen nach warf ein bislang Unbekannter den Standfuß von der Baustelle auf die Fahrbahn. Die Baustelle befindet sich oberhalb der Brücke. Dort sind mehrere Standfüße von Absperrbaken vorhanden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ehingen unter der Telefonnr. 07391 588-0 zu melden.

