Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten mittels Bagger

Worms (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten mittels Bagger gewaltsam zu öffnen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten zunächst einen Bagger sowie diverse Werkzeuge von einer nahegelegenen Baustelle in der Straße Am Gallborn. Mit dem Bagger fuhren die Täter anschließend nur einige hundert Meter weiter zu dem Geldautomaten und setzten das Fahrzeug ein, um den Automaten aufzubrechen. Der Geldautomat wurde dabei erheblich beschädigt, an das darin befindliche Bargeld gelangten die Täter jedoch nicht.

Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Feststellungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

