POL-PDWO: Mehrere Polizeieinsätze beim Alzeyer Winzerfest

Das diesjährige Winzerfest in Alzey lockte am Wochenende aufgrund des sommerlichen Wetters zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Die Feierlichkeiten verliefen größtenteils friedlich und ausgelassen, jedoch kam es vereinzelt zu polizeilichen Einsätzen wegen Körperverletzungen und Widerstandshandlungen.

Bereits am frühen Freitagabend kam es in der Antoniterstraße zu einem Vorfall, bei dem ein 18-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte. Zuvor hatte er sich durch die Menschenmenge gedrängt, Boxbewegungen durchgeführt und Besucher bedrängt. Der junge Mann widersetzte sich der Kontrolle und verletzte dabei drei eingesetzte Polizeibeamte. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

In der Amtgasse eskalierte eine verbale Auseinandersetzung: Ein 14-Jähriger wurde dabei durch eine 24-Jährige leicht verletzt, nachdem er diese zuvor gemeinsam mit ihrem Begleiter beleidigt hatte.

Zu einer weiteren gefährlichen Körperverletzung kam es in der Unteren Schanzenstraße. Zwei 18-Jährige wurde durch eine achtköpfige Personengruppe attackiert. Einer der Beiden erlitt hierbei einen Nasenbeinbruch.

Am Samstagabend wurde zudem eine Mitarbeiterin des Kommunalen Vollzugsdienstes angegriffen. Ein 44-Jähriger, dem zuvor ein Platzverweis für das Festgelände ausgesprochen worden war, widersetzte sich der Maßnahme. Im Zuge dessen beleidigte er die Vollzugsbeamten und stieß einer Mitarbeiterin mit dem Ellenbogen in den Rücken. Die Frau wurde leicht verletzt.

Die Polizei Alzey zieht trotz dieser Vorfälle insgesamt eine positive Bilanz des Festwochenendes, da die überwiegende Mehrheit der Besucher friedlich feierte.

