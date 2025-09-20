PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B271 bei Flörsheim-Dalsheim

Worms (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025, gegen 16:46 Uhr kam es im Kurvenbereich auf der B271 zwischen Flörsheim-Dalsheim und Ober Flörsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger aus Partenheim befuhr mit seinem Kraftrad die B271 aus der Fahrtrichtung Flörsheim-Dalsheim kommend in Fahrtrichtung Ober Flörsheim. Im Bereich der dortigen Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in Folge dessen mit der Leitplanke rechtsseitig. Der Fahrer wurde schwerstverletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mittels Rettungshubschrauber in die BGU Ludwigshafen verbracht. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter beauftragt.

Die Fahrbahn war zum Zwecke der Unfallaufnahme ca. 02:30 Stunden vollgesperrt. Neben Polizei befanden sich Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-0

