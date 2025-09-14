PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl von erntebereiten Trauben im großen Stil - Polizei bittet um Hinweise

Gundheim (ots)

In der Zeit vom 06.09. - 14.09.2025 kam es in zwei Weinbergen in der Gemarkung Gundheim zu einem außergewöhnlichen Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten auf einer Gesamtfläche von ca. 8000 qm nahezu sämtliche erntebereite Trauben (Riesling und Sauvignon Blanc). Nach ersten Schätzungen entstanden zwei unabhängigen, geschädigten Winzern ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Täter gingen professionell und mit erheblichem logistischen Aufwand vor. Aufgrund der Menge des Diebesgutes muss davon ausgegangen werden, dass mindestens ein größeres Fahrzeug oder mehrere Transportmittel zum Einsatz kamen. Der Diebstahl wurde von Mitarbeitern festgestellt, als diese die Ernte beginnen wollten. Die Polizei bittet Anwohner, Spaziergänger und Verkehrsteilnehmer, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe der Weinberge beobachtet haben, sich bei der PI Alzey zu melden (06731-911 0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Tel.: 06731-911 0

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 14:22

    POL-PDWO: Gundersheim - Verkehrsunfallflucht auf der L386

    Gundersheim (ots) - Gestern Nachmittag, 06.09., gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung K29 / L386 zwischen Hangen-Weisheim und Gundersheim. Der alleinbeteiligte Pkw befuhr die K29 aus Hangen-Weisheim kommend in Fahrrichtung L386. An der Einmündung fuhr dieser, mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit, geradeaus über die L386 und krachte abseits der Straße in einen Zaun und kam ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:42

    POL-PDWO: Mörsfeld - - Widerstand gegen Polizeibeamte nach Streit in Wohnung

    Mörsfeld (ots) - Am späten Donnerstagabend wurden Einsatzkräfte der Polizei Kirchheimbolanden gegen 23:00 Uhr zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Mörsfeld gerufen. Dort war es zuvor zu einer lautstarken Streitigkeit und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich ein 17-Jähriger zunehmend ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:37

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Raubüberfall auf 42-Jährigen

    Kirchheimbolanden (ots) - Am späten Donnerstagabend kam es nach Angaben eines 42- jährigen Mannes aus Kirchheimbolanden zu einem Raubüberfall. Drei bislang unbekannte Männer hatten nach Angaben des 42-Jährigen kurz vor 23 Uhr an seiner Haustür, in der Straße Zur Güldengewann geklingelt. Nachdem er diese öffnete, sollen die Täter den Mann in sein Haus gedrängt, niedergeschlagen und Geldforderungen gestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren