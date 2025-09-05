PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWO: Mörsfeld - - Widerstand gegen Polizeibeamte nach Streit in Wohnung

Mörsfeld (ots)

Am späten Donnerstagabend wurden Einsatzkräfte der Polizei Kirchheimbolanden gegen 23:00 Uhr zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Mörsfeld gerufen. Dort war es zuvor zu einer lautstarken Streitigkeit und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen.

Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich ein 17-Jähriger zunehmend aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Trotz mehrfacher Aufforderung beruhigte sich der 17-Jähriger nicht und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Im Verlauf des Einsatzes wurde eine Polizeibeamtin durch den nunmehr Beschuldigten angespuckt, ein Polizeibeamter wurde gebissen. Über den gesamten Einsatzverlauf sprach der 17-Jährige Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Einsatzkräfte aus.

Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren u.a. wegen Widerstandes, Beleidigung, Bedrohung sowie Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

