Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gundersheim - Verkehrsunfallflucht auf der L386

Gundersheim (ots)

Gestern Nachmittag, 06.09., gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung K29 / L386 zwischen Hangen-Weisheim und Gundersheim.

Der alleinbeteiligte Pkw befuhr die K29 aus Hangen-Weisheim kommend in Fahrrichtung L386. An der Einmündung fuhr dieser, mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit, geradeaus über die L386 und krachte abseits der Straße in einen Zaun und kam im angrenzenden Gebüsch zum Stehen.

Die drei männlichen Insassen stiegen umgehend aus dem Pkw aus und flüchteten zu Fuß.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, inklusive des Einsatzes der Polizeihubschrauberstaffel, sowie Hinweise aufmerksamer Zeugen führten zum Antreffen der flüchtigen Insassen. Diese wurden anschließend zu hiesiger Dienststelle verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die L386 wurde kurzfristig zwecks Bergung des Pkw gesperrt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell