PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gundersheim - Verkehrsunfallflucht auf der L386

Gundersheim (ots)

Gestern Nachmittag, 06.09., gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung K29 / L386 zwischen Hangen-Weisheim und Gundersheim.

Der alleinbeteiligte Pkw befuhr die K29 aus Hangen-Weisheim kommend in Fahrrichtung L386. An der Einmündung fuhr dieser, mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit, geradeaus über die L386 und krachte abseits der Straße in einen Zaun und kam im angrenzenden Gebüsch zum Stehen.

Die drei männlichen Insassen stiegen umgehend aus dem Pkw aus und flüchteten zu Fuß.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, inklusive des Einsatzes der Polizeihubschrauberstaffel, sowie Hinweise aufmerksamer Zeugen führten zum Antreffen der flüchtigen Insassen. Diese wurden anschließend zu hiesiger Dienststelle verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die L386 wurde kurzfristig zwecks Bergung des Pkw gesperrt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 13:42

    POL-PDWO: Mörsfeld - - Widerstand gegen Polizeibeamte nach Streit in Wohnung

    Mörsfeld (ots) - Am späten Donnerstagabend wurden Einsatzkräfte der Polizei Kirchheimbolanden gegen 23:00 Uhr zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Mörsfeld gerufen. Dort war es zuvor zu einer lautstarken Streitigkeit und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich ein 17-Jähriger zunehmend ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:37

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Raubüberfall auf 42-Jährigen

    Kirchheimbolanden (ots) - Am späten Donnerstagabend kam es nach Angaben eines 42- jährigen Mannes aus Kirchheimbolanden zu einem Raubüberfall. Drei bislang unbekannte Männer hatten nach Angaben des 42-Jährigen kurz vor 23 Uhr an seiner Haustür, in der Straße Zur Güldengewann geklingelt. Nachdem er diese öffnete, sollen die Täter den Mann in sein Haus gedrängt, niedergeschlagen und Geldforderungen gestellt ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 08:56

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Illegale Spendensammler, Geschädigte gesucht

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Donnerstag, dem 04.09.2025, wurden gegen 11.25 Uhr der Polizei zwei Jugendliche im Bereich eines Einkaufmarktes in der Hitzfeldstraße in Kirchheimbolanden gemeldet. Diese sollten Passanten angesprochen und um Geld bettelt haben. Durch eine Polizeistreife konnten die zwei Minderjährigen festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren