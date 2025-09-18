Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wöllstein - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Augenzeugen gesucht

Wöllstein (ots)

Am Mittwoch, gegen 13.40 Uhr, kam es an der Einmündung, B420 / Peter-Caesar-Allee, in Wöllstein zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw mit 3 leichtverletzten Personen. Eine 40-Jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Wöllstein kommend die B 420 in Fahrtrichtung Gau-Bickelheim. Eine 23-Jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrer 22-Jährigen Beifahrerin die B420 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Peter-Caesar-Allee kam es zum Zusammenstoß der beiden verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeuge. In Folge des Zusammenstoßes wurden die Fahrzeuginsassen der beteiligten Fahrzeuge jeweils leichtverletzt und nach Erstversorgung am Unfallort in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die verkehrsunfallbeteiligten Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von ca. 21500 EUR. Zur Klärung des Verkehrsunfallhergangs bittet die Polizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell