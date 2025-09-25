PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Polizei Worms nimmt Drogenmilieu ins Visier - gezielte Kontrollen in der Innenstadt

Worms (ots)

Die Polizei Worms ist heute gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Worms und zusätzlichen Kräften in der Innenstadt und rund um den Bahnhof unterwegs. Kontrolliert werden Orte, die in der Vergangenheit als Treffpunkte der Drogenszene aufgefallen sind - darunter auch die Fußgängerzone, der Bereich um den Hauptbahnhof sowie mehrere Parkanlagen im Innenstadtbereich.

Die Kontrollen stützen sich unter anderem auf aktuelle Erkenntnisse der Kriminalinspektion Worms aus umfangreichen Verfahren im Drogenmilieu innerhalb der letzten Monate. Die Kriminal-und Schutzpolizei Worms setzt hierbei auf eine gemeinsame Vereinbarung, die einen klaren Schwerpunkt bei der Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität festlegt. Die Aktion ist ein Baustein dieser gemeinsamen Linie.

Polizeirat Nils Hammer, Leiter der Kriminalinspektion Worms: "Wir begegnen dem Drogenhandel in Worms mit einer speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe, die gezielt im öffentlichen Raum gegen Dealer vorgeht. Unser Ziel ist klar: Strukturen eindämmen, Vertrauen stärken und den öffentlichen Raum spürbar entlasten. Öffentliche Räume sind keine Rückzugsorte für Kriminalität - und schon gar kein Ort, an dem auch nur der Eindruck entstehen darf, die Polizei schaue weg. Deshalb sind wir auch heute draußen und handeln."

Bereits im vergangenen Jahr wurden bei der Kriminalinspektion Worms weit über 100 Verfahren wegen Heroin-Delikten geführt und ein zentraler Händler festgenommen.

Die Polizei Worms kündigt an, ähnliche gemeinsame Einsätze mit dem Kommunalen Vollzugsdienst auch in der Zukunft regelmäßig fortzuführen. "Dealer müssen damit rechnen, auf die Polizei zu treffen - heute, morgen, jederzeit. Straßen und Plätze gehören den Menschen, nicht den Dealern", so Einsatzleiter Nils Hammer.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2005
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 13:10

    POL-PDWO: Mehrere Polizeieinsätze beim Alzeyer Winzerfest

    Alzeyer Winzerfest (ots) - Das diesjährige Winzerfest in Alzey lockte am Wochenende aufgrund des sommerlichen Wetters zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Die Feierlichkeiten verliefen größtenteils friedlich und ausgelassen, jedoch kam es vereinzelt zu polizeilichen Einsätzen wegen Körperverletzungen und Widerstandshandlungen. Bereits am frühen Freitagabend kam es in der Antoniterstraße zu einem Vorfall, bei ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 23:20

    POL-PDWO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B271 bei Flörsheim-Dalsheim

    Worms (ots) - Am Samstag, den 20.09.2025, gegen 16:46 Uhr kam es im Kurvenbereich auf der B271 zwischen Flörsheim-Dalsheim und Ober Flörsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger aus Partenheim befuhr mit seinem Kraftrad die B271 aus der Fahrtrichtung Flörsheim-Dalsheim kommend in Fahrtrichtung Ober Flörsheim. Im Bereich der dortigen Linkskurve verlor ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 09:53

    POL-PDWO: Wöllstein - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Augenzeugen gesucht

    Wöllstein (ots) - Am Mittwoch, gegen 13.40 Uhr, kam es an der Einmündung, B420 / Peter-Caesar-Allee, in Wöllstein zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw mit 3 leichtverletzten Personen. Eine 40-Jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Wöllstein kommend die B 420 in Fahrtrichtung Gau-Bickelheim. Eine 23-Jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren