POL-PDWO: Worms - Polizei Worms nimmt Drogenmilieu ins Visier - gezielte Kontrollen in der Innenstadt

Die Polizei Worms ist heute gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Worms und zusätzlichen Kräften in der Innenstadt und rund um den Bahnhof unterwegs. Kontrolliert werden Orte, die in der Vergangenheit als Treffpunkte der Drogenszene aufgefallen sind - darunter auch die Fußgängerzone, der Bereich um den Hauptbahnhof sowie mehrere Parkanlagen im Innenstadtbereich.

Die Kontrollen stützen sich unter anderem auf aktuelle Erkenntnisse der Kriminalinspektion Worms aus umfangreichen Verfahren im Drogenmilieu innerhalb der letzten Monate. Die Kriminal-und Schutzpolizei Worms setzt hierbei auf eine gemeinsame Vereinbarung, die einen klaren Schwerpunkt bei der Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität festlegt. Die Aktion ist ein Baustein dieser gemeinsamen Linie.

Polizeirat Nils Hammer, Leiter der Kriminalinspektion Worms: "Wir begegnen dem Drogenhandel in Worms mit einer speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe, die gezielt im öffentlichen Raum gegen Dealer vorgeht. Unser Ziel ist klar: Strukturen eindämmen, Vertrauen stärken und den öffentlichen Raum spürbar entlasten. Öffentliche Räume sind keine Rückzugsorte für Kriminalität - und schon gar kein Ort, an dem auch nur der Eindruck entstehen darf, die Polizei schaue weg. Deshalb sind wir auch heute draußen und handeln."

Bereits im vergangenen Jahr wurden bei der Kriminalinspektion Worms weit über 100 Verfahren wegen Heroin-Delikten geführt und ein zentraler Händler festgenommen.

Die Polizei Worms kündigt an, ähnliche gemeinsame Einsätze mit dem Kommunalen Vollzugsdienst auch in der Zukunft regelmäßig fortzuführen. "Dealer müssen damit rechnen, auf die Polizei zu treffen - heute, morgen, jederzeit. Straßen und Plätze gehören den Menschen, nicht den Dealern", so Einsatzleiter Nils Hammer.

