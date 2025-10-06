Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Von der Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Gegen ein geparktes Auto und eine Mauer krachte ein Unbekannter am Freitag in Schwendi.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall frühmorgens gegen 2.45 Uhr in der Hauptstraße. Ein bislang Unbekannter fuhr mit einem VW Polo vom Teilort Großschafhausen in Richtung Schwendi. Das Auto raste laut einem Zeugen am Ortseingang Schwendi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Kirche kam der VW Polo nach links von der Straße ab und krachte in das Heck eines geparkten Mercedes Vito. Durch den heftigen Aufprall wurde der Kombi nach vorne geschoben und stieß gegen eine Mauer. Unbeirrt davon setzte der mutmaßliche Unfallverursachende seine Fahrt fort. Allerdings kam der Flüchtige nicht weit. Der unfallbeschädigte VW fuhr rund 100 Meter weiter und stieß gegen eine Mauer. Wie die Polizei weiter berichtet, stieg der Fahrer aus den VW aus und flüchtete zu Fuß. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem Flüchtigen. Auch ein Polizeihubschrauber suchte nach dem Unbekannten. Der blieb allerdings verschwunden. Anhand des Kennzeichens ermittelten die Polizisten den Fahrzeughalter und suchten die Wohnanschrift einer Gemeinde im Landkreis Biberach auf. Wer mit dem Auto gefahren war, ist bislang noch unklar. Die Polizei wertete Spuren aus und führte Befragungen beim Fahrzeughalter und dessen Angehörigen durch. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang auch weitere Zeugen. Die können sich bei der Polizei Laupheim unter der Tel. 07392/96300 melden. Den Schaden an dem Mercedes Vito schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro und den am VW auf ca. 500 Euro. Beide Autos wurden angeschleppt, der VW zudem für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Wie hoch der Schaden an den beiden Mauern ist, muss die Polizei noch ermitteln.

++++1914760(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell